В Башкирии 21 магазин попался на продаже алкоголя в день последнего звонка
21 торговая точка в Башкирии нарушила запрет на продажу алкогольной продукции. Напомним, что сегодня, 23 мая, и в субботу, 25 мая, в республике нельзя купить спиртное в связи с проведением последних звонков.
Однако магазины в девяти районах региона уже с утра «попались» на злостном нарушении. Об этом на парламентских слушаниях рассказала председатель госкомторговли Гузэль Асылова.
Продажа алкогольных напитков была зафиксирована в Абзелиловском, Салаватском, Иглинском, Аургазинском, Альшеевском, Уфимском, Федоровском, Шаранском районах.
Напомним, что за это грозит крупный штраф: на должностных лиц до 10 тысяч рублей, на юридических лиц до 100 тысяч. Ктому же будет конфискована вся алкогольная продукция.
ИСТОЧНИК KP.RU