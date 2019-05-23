В Башкирии 21 магазин попался на продаже алкоголя в день последнего звонка

23 Май 18:04 2019-05-23T18:04:58+03:00

За такое нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей

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21 торговая точка в Башкирии нарушила запрет на продажу алкогольной продукции. Напомним, что сегодня, 23 мая, и в субботу, 25 мая, в республике нельзя купить спиртное в связи с проведением последних звонков.

Однако магазины в девяти районах региона уже с утра «попались» на злостном нарушении. Об этом на парламентских слушаниях рассказала председатель госкомторговли Гузэль Асылова.

Продажа алкогольных напитков была зафиксирована в Абзелиловском, Салаватском, Иглинском, Аургазинском, Альшеевском, Уфимском, Федоровском, Шаранском районах.

Напомним, что за это грозит крупный штраф: на должностных лиц до 10 тысяч рублей, на юридических лиц до 100 тысяч. Ктому же будет конфискована вся алкогольная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU