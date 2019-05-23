«И огонь твой так рано угас»: в Башкирии от рака скончалась 27-летняя мать двоих детей
Утром 23 мая в Красноусольском оборвалась жизнь 27-летней Фирузы Галеевой. Мать двоих детей боролась с раком желудка несколько месяцев, но болезнь оказалась сильнее. Об ее кончине сообщили родные в социальных сетях.
- Даже лёжа на больничной койке, понимая, что шансы невелики, ты не унывала и продолжала улыбаться, даря окружающим своё тепло. Фирузик, как же горько и больно... – пишут близкие люди.
Поначалу женщине ставили язву и асцит, однако потом, как гром среди ясного неба озвучили – рак желудка. Родственники пытались ее спасти, собирали деньги на лечение в дорогих клиниках, но все тщетно.
У Фирузы остались муж и двое маленьких сыновей.
«Комсомольская правда» приноси искренние соболезнования близким усопшей.
У женщины остались муж и двое детей
ИСТОЧНИК KP.RU