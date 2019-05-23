В Башкирии назначили первого замминистра культуры Башкирии

23 Май 15:00 2019-05-23T15:00:04+03:00

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Первым заместителем министра культуры Башкирии назначена экс-вице-мэр Кумертау Наталья Лапшина. Как сообщает пресс-служба минкульта, она будет заниматься программным развитием сферы, информационной и аналитической работой. В ее обязанности будет входить и кадровая и правовая работа в отрасли культуры и искусства.

Наталья Лапшина родилась в 1974 году в Челябинской области. Окончила Башкирский государственный педуниверситет, по образованию муниципальный управленец. В 1994 году начала работать замдиректора в школе №10 в Кумертау.

В 1998 – 2005 годах работала в центре образования №1 в Кумертау. С 2005 по 2010 занимала должность замдиректора по воспитательной работе в Кумертауском филиале УГАТУ.

В 2010 – 2019 годах Наталья Лапшина работала вице-мэром Кумертау по социальной и кадровой политике.

ИСТОЧНИК KP.RU