В Уфе оштрафовали кафе миллионера, после проверки которого погибла сотрудница Роспотребнадзора
Сегодня стало известно, что Кировский районный суд Уфы снял запрет на работу уфимского кафе «Ферма». Вместо этого предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на собственный источник.
В суде сочли доводы Роспотребнадзора о закрытии кафе не убедительными. Надзорное ведомство утверждало, что в кафе нет цехов для переработки овощей, мяса и рыбы, но фактически они были.
Напомним, ранее Роспотребнадзор по Башкирии закрыл «Ферму» и оштрафовал предприятие на 900 тысяч рублей. Владелец кафе-магазина, известный уфимский медиа-магнат и миллионер Альберт Мухамедьяров обратился к врио главы Башкирии с просьбой разобраться в ситуации. Он выступил на трехсторонней встрече с Хабировым и главой надзорного ведомства Евгением Степановым. Тогда руководитель региона заявил, что работать с таким чиновником не будет.
В итоге, история с проверкой «Фермы» приняла неожиданный поворот. Инспектор, проводившая проверку кафе, после беседы с начальником Роспотребнадзора по Башкирии свела счеты с жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU