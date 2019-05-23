В Уфе оштрафовали кафе миллионера, после проверки которого погибла сотрудница Роспотребнадзора

23 Май 14:00 2019-05-23T14:00:14+03:00

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Сегодня стало известно, что Кировский районный суд Уфы снял запрет на работу уфимского кафе «Ферма». Вместо этого предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на собственный источник.

В суде сочли доводы Роспотребнадзора о закрытии кафе не убедительными. Надзорное ведомство утверждало, что в кафе нет цехов для переработки овощей, мяса и рыбы, но фактически они были.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по Башкирии закрыл «Ферму» и оштрафовал предприятие на 900 тысяч рублей. Владелец кафе-магазина, известный уфимский медиа-магнат и миллионер Альберт Мухамедьяров обратился к врио главы Башкирии с просьбой разобраться в ситуации. Он выступил на трехсторонней встрече с Хабировым и главой надзорного ведомства Евгением Степановым. Тогда руководитель региона заявил, что работать с таким чиновником не будет.

В итоге, история с проверкой «Фермы» приняла неожиданный поворот. Инспектор, проводившая проверку кафе, после беседы с начальником Роспотребнадзора по Башкирии свела счеты с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU