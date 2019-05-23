Пропавший в Башкирии 57-летний Валерий Карабут найден мертвым

23 Май 20:09 2019-05-23T20:09:30+03:00

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Поиски 57-летнего жителя Нефтекамска Валерия Карабута завершились трагедией.

- Мы свернули поиски, Валерий найден мертвым, его уже похоронили, - рассказала племянница мужчины Мария.

Его тело обнаружила в квартире полиция. При каких обстоятельствах погиб мужчина, не уточняется.

Его, напомним, искали более трех недель. Валерий перестал выходить на связь с 1 мая. Перед этим он перенес операцию на сердце, лежал в кардиоцентре Уфы, после чего вернулся на своей машине в Нефтекамск. Авто осталось стоять возле дома, а сам мужчина перестал отвечать на звонки. Всегда общительный, Валерий никогда раньше не исчезал на такое долгое время. Родственники подключили к делу полицию, и первоначально те пришли к выводу, что погибший пребывал вне дома.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Валерия.

ИСТОЧНИК KP.RU