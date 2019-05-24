В Башкирии объявили в розыск подозреваемую в кражах женщину
Башкирская полиция объявила в розыск жительницу Уфы, которая подозревается в серии краж из супермаркетов. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, она несколько раз выносила из магазинов продукты питания. В какой-то момент она попала на камеру видеонаблюдения. Сейчас фотоматериалы переданы в правоохранительные органы.
Личность злоумышленницы пока не установлена. Сейчас она объявлена в розыск.
Если вы узнали этого человека или вам известно его местонахождение, полиция Уфы просит сообщить об этом по телефону: дежурная часть по городу Уфе (347) 237-19-60, дежурная часть МВД по Башкирии (347) 279-39-02, телефон доверия МВД 279-32-92, или 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU