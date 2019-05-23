В Уфе 11-классница выпала из окна школы
Девушку доставили на осмотр в одну из городских больниц
Фото: УГЗ Уфы
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Сегодня, 23 мая, около 10:00 часов в Уфе в школе №18 на улице Мубарякова произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города, из окна второго этажа выпала 11-классница. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь. На место прибыли и спасатели.
По предварительной информации, инцидент произошел во время перемены. Сейчас школьница находится в одной из городских клинических больниц. Туда ее доставили для осмотра.
- Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - пояснили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU