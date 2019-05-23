2019-05-23T12:14:33+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

В некоторых районах республики порывы будут достигать 22 метров в секунду
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщает Башгидрометцентр, в ближайшие сутки погода в Башкирии сильно испортится. В период с 20:00 23 мая до 20:00 24 мая ожидается усиление ветра до 17-22 метра в секунду. В этой связи МЧС по республике объявляет штормовое предупреждение.

Как отмечают метеорологи, в ближайшие сутки погода в регионе будет облачной, ночью пройдет небольшой дождь. В южных районах осадков не ожидается. Утром и днем дождь, в отдельных районах сильный, по юго-востоку небольшой. Местами грозы, днем с градом.

Температура воздуха в это время составит ночью 7-12 градусов, в северных районах +2 , днем 11-16 , на юге до +21 градусов.

В это же время в Уфе ожидается дождь утром и днем, гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11°, днем 11-13°, сообщает Башгидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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