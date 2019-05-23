Федеральные эксперты оценили соцсети Радия Хабирова

23 Май 12:46 2019-05-23T12:46:44+03:00

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Один из телеграмм-каналов подготовил рейтинг страниц в социальной сети Инстаграм, которые ведут российские губернаторы. Эксперты оценили контент и назвали плюсы и минусы каждой страницы.

Врио главы Башкирии получил оценку «5» за ведение своего Инстаграма. Главными плюсами его аккаунта аналитики назвали авторский контент и видеозаписи с титрами. Что касается первого плюса, то исследователи уверены, что Хабиров сам создает свои посты. А видеозаписи с титрами, по мнению авторов рейтинга, позволяют смотреть видео без наушников. Это увеличивает охват аудитории.

Из минусов страницы Радия Хабирова авторы называют субъективность.

- Во многих публикациях нет самого Радия Хабирова. Чтобы увеличить узнаваемость ВРИО, необходимо исправить этот недочет, - пишут эксперты.

Также они отмечают, что на странице главы Башкирии отсутствует визуальное оформление постов и нет постоянных рубрик для того или иного контента.

ИСТОЧНИК KP.RU