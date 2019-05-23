В московском аэропорту отменили рейс на Уфу

23 Май 11:09 2019-05-23T11:09:38+03:00

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В московском аэропорту Шереметьево отменили рейс авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно «Сухой Суперджет 100» должно было вылететь в Уфу вчера, в 20:05 по московскому времени. Сегодня стало известно, что рейс отменен. Информация появилась на электронном табло воздушной гавани Уфы.

На данный момент не ясно, почему рейс Москва – Уфа не состоялся. Вылет воздушного судна не просто отложили, но и вовсе отменили. О причинах отмены рейса пока ничего не известно. Как жители Башкирии доберуться домой, тоже пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU