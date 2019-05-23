В Башкирии прекращены поиски бесследно пропавшего 28-летнего Романа Каримова

23 Май 17:28 2019-05-23T17:28:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне родственники 28-летнего уроженца поселка Приютово Романа Каримова забили: 18 мая он уехал из дома на своем автомобиле и пропал. Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Кроме того, что мужчина уехал в неизвестном направлении на своей машине «Volkswagen Passat» черного, никаких подробностей его исчезновения не было.

Почему мужчину стали разыскивать лишь через пять дней после пропажи, также не понятно. Добровольцы уже собрались выехать на прочес местности и организовать сбор добровольцев по его поиску, как вдруг пришла радостная новость – Роман Каримов найден. Он жив и вышел на связь с родственниками.

О том, где все это время находился мужчина, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU