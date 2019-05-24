В Башкирии задержали молодую пару с 14 килограммами наркотиков

24 Май 17:50 2019-05-24T17:50:21+03:00

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Накануне сотрудники полиции задержали в Салавате пару молодых людей. Их обвиняют в покушении на сбыт 14 килограммов наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 24-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница занимались распространением запрещенных веществ не только в Башкирии, но и в соседних регионах.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции обнаружили отечественный автомобиль во дворе дома, где жил подозреваемый. Во время досмотра из машины достали 6 кг наркотиков. Во время личного досмотра у девушки нашли еще 80 г запрещенного зелья.

-Но на этом находки полицейских не закончились. На территории Астраханской, Оренбургской и Самарской областей были обнаружены тайники, в которых в совокупности было изъято более 7 килограммов наркотических средств, - рассказали в пресс-службе МВД.

Сейчас пара наркодилеров находится под стражей, им предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU