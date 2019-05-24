2019-05-24T17:50:21+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали молодую пару с 14 килограммами наркотиков

Жители республики пытались сбыть крупную пару запрещенных веществ
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
Изменить размер текста:

Накануне сотрудники полиции задержали в Салавате пару молодых людей. Их обвиняют в покушении на сбыт 14 килограммов наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 24-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница занимались распространением запрещенных веществ не только в Башкирии, но и в соседних регионах.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции обнаружили отечественный автомобиль во дворе дома, где жил подозреваемый. Во время досмотра из машины достали 6 кг наркотиков. Во время личного досмотра у девушки нашли еще 80 г запрещенного зелья.

-Но на этом находки полицейских не закончились. На территории Астраханской, Оренбургской и Самарской областей были обнаружены тайники, в которых в совокупности было изъято более 7 килограммов наркотических средств, - рассказали в пресс-службе МВД.

Сейчас пара наркодилеров находится под стражей, им предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районных администрациях Башкирии для помощи предпринимателям введут новую должность
В Башкирии 50-летняя женщина не уступила дорогу и угодила в больницу
«Ты сдохнешь, как твоя мать»: уфимец, которому прислали гроб, вычислил того, кто это сделал
В Уфе депутат предложил открыть площадки для выгула собак
В Уфе женщина, чтобы не платить кредит, объявила себя не человеком
Стало известно, в каких районах и городах Башкирии чаще умирают
В Башкирии в 2019 году от отравления алкоголем умерло 60 человек
Мэр Кумертау Борис Беляев ушел в отставку
Семье погибшего машиниста из Сибая выплатили два миллиона рублей
30-летняя уфимка на улице Революционной сбила ребенка
В Уфе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок
На следующей неделе в Уфу придет жара
В Уфе ранее убивший жену и тещу мужчина расчленил свою дочь
В Уфе мужчина «продавал» военный билет за 160 тысяч рублей
«БКС Брокер» и «БКС Банк» запускают на рынок продукт «Брокер PRO»
Уфимцы могут стать обладателями подарков за хорошее знание своих прав
В Башкирии найдена мертвой Люция Хабибуллина, которая пропала полтора года назад
Какие улицы в Уфе перекроют на День тысячи велосипедистов
У летевшего в Уфу «Суперджета» отказала система предупреждения о столкновениях в небе
В Башкирии ожидаются заморозки до -4 градусов
В Башкирии 33-летний мужчина изнасиловал соседку-подростка