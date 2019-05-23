«Был уставший, но не пострадал»: в Башкирии нашли пропавшего 11-летнего школьника
Мальчик пропал 21 мая
Под Уфой прекратили поиски пропавшего школьника
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Под Уфой прекратили поиски 11-летнего школьника.
Напомним, что ребенок пропал еще 21 мая. Спустя сутки обеспокоенные родители обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Уфимские добровольцы уже решили выезжать на поиски ребенка. Но примерно в 12 часов 23 мая стало известно, что ребенка нашли.
- Мальчика нашли в районе деревни Кузьминки. Он шел вдоль дороги. Его нашли сотрудники полиции, волонтеры и родственники. Они шли группой. Мальчик был очень уставший, но не пострадал, - объяснил руководитель поискового отряда Павел Нестеров.
ИСТОЧНИК KP.RU