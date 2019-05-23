В Уфе спасатели вызволили 13-летнюю девочку из неприятной ситуации
Вчера вечером, в 22:19 в диспетчерскую управления гражданской защиты Уфы поступил странный звонок. По словам звонивших, 13-летняя девочка застряла рукой в контейнере по сбору энергосберегающих ламп.
По прибытии сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили, что девочка засунула руку в отверстие в контейнере и не смогла вытащить. Как оказалось, над девочкой подшутили друзья: что в контейнере лежит телефон, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.
Чтобы освободить подростка из плена, спасатели частично разобрали нижнюю часть контейнера и высвободили руку.
- В медицинской помощи подросток не нуждалась. Ей порекомендовали в случае необходимости обратиться в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.
В Уфе подросток застрял в контейнере по сбору энергосберегающих ламп.
ИСТОЧНИК KP.RU