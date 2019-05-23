Власти Уфы утвердили список официальных пляжей

23 Май 09:17 2019-05-23T09:29:08+03:00

Горожане смогут купаться в местах, где будут дежурить спасатели

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Городские власти озвучили список официальных пляжей. Всего жители и гости башкирской столицы смогут отдохнуть на семи площадках, оборудованных всем необходимым. Они будут работать с 1 июня по 31 августа.

На реке Белая в Уфе будут работать пляж «Солнечный», что в Кировском районе города и на пляже около стадиона «Водник» в Ленинском районе.

На реке Уфа официальные зоны отдыха расположились в Калининском районе пляж «Песчаный» и «Берег солнца» и «Сипайловское сочи» в Октябрьском районе города.

Есть еще два официальных пляжа на озере Теплое в Калининском районе Уфы – «Гольфстрим» и «Райский берег».

Везде будут дежурить спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU