Власти Уфы утвердили список официальных пляжей
Городские власти озвучили список официальных пляжей. Всего жители и гости башкирской столицы смогут отдохнуть на семи площадках, оборудованных всем необходимым. Они будут работать с 1 июня по 31 августа.
На реке Белая в Уфе будут работать пляж «Солнечный», что в Кировском районе города и на пляже около стадиона «Водник» в Ленинском районе.
На реке Уфа официальные зоны отдыха расположились в Калининском районе пляж «Песчаный» и «Берег солнца» и «Сипайловское сочи» в Октябрьском районе города.
Есть еще два официальных пляжа на озере Теплое в Калининском районе Уфы – «Гольфстрим» и «Райский берег».
Везде будут дежурить спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU