В Башкирии в ДТП погибла 33-летняя женщина
Страшное ДТП произошло вчера, 22 мая, в Караидельском районе Башкирии. На 8-ом километре автодороги «Базелеевка - Ургуш» в кювет угодил ВАЗ-2112. Водитель «легковушки», 33-летняя-местная жительница, от полученных травм скончалась на месте до прибытия медиков.
Есть версия, что молодая женщина не справилась с управлением, поэтому машину и вынесло в кювет. Сейчас все обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли, и одиннадцать получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU