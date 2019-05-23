В Башкирии в ДТП погибла 33-летняя женщина

23 Май 07:42 2019-05-23T07:42:05+03:00

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет

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Страшное ДТП произошло вчера, 22 мая, в Караидельском районе Башкирии. На 8-ом километре автодороги «Базелеевка - Ургуш» в кювет угодил ВАЗ-2112. Водитель «легковушки», 33-летняя-местная жительница, от полученных травм скончалась на месте до прибытия медиков.

Есть версия, что молодая женщина не справилась с управлением, поэтому машину и вынесло в кювет. Сейчас все обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли, и одиннадцать получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU