С начала 2019 года из Башкирии за границу уехали 674 человека
Большинство из них поселились в странах СНГ
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За первые месяцы 2019 года из Башкирии переселились жить за границу 674 наших соотечественников. Об этом сообщает портал UfaTime со ссылкой на данные Башстата.
Большинство переселились в дружественные страны СНГ – 568 человек, из которых 197 остались жить в Узбекистане, 92- в Таджикистане, еще 77 – в Украине, и по 76 – в Армении и Казахстане.
Еще 106 человек предпочли жаркие страны: 27 переселились в экзотический Вьетнам, по 4 человека остались в Грузии и Израиле, 3 остановились на Германии, и только один человек предпочел Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU