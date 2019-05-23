Под Уфой иномарка влетела в «КамАЗ»: пострадала водитель

23 Май 06:46 2019-05-23T06:46:59+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера днем, 22 мая, в поселке Курасково, что под Уфой. Автомобиль «Рено Логан», очевидно не справившись с управлением, влетел в впередистоящий «КамАЗ». В аварии пострадала водитель иномарки, она оказалась зажатой в салоне.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии, на место происшествия тут же приехали спасатели, а также полиция и медики. Спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы машина не вспыхнула, освободили женщину и оказали ей первую медицинскую помощь. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU