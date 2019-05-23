В Башкирии в озере утонул 28-летний мужчина

23 Май 06:30 2019-05-23T06:30:29+03:00

Родные рассказали, что он пошел купаться и не вернулся

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Трагедией окончился отдых на воде для 28-летнего жителя поселка Чебыково Мишкинского района республики. Вчера, 22 мая, мужчина отправился купаться на местное озеро, но обратно домой не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям, но им удалось найти уже бездыханное тело молодого человека.

- Чаще всего происшествия на воде происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде, - уточнили в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU