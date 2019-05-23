В Башкирии в озере утонул 28-летний мужчина
Родные рассказали, что он пошел купаться и не вернулся
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедией окончился отдых на воде для 28-летнего жителя поселка Чебыково Мишкинского района республики. Вчера, 22 мая, мужчина отправился купаться на местное озеро, но обратно домой не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям, но им удалось найти уже бездыханное тело молодого человека.
- Чаще всего происшествия на воде происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде, - уточнили в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU