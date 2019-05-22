Под Уфой ищут пропавшего 11-летнего школьника

22 Май 22:28 2019-05-22T22:28:19+03:00

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В селе Иглино волонтеры разыскивают пропавшего 11-летнего Радмира Салахутдинова.

По данным сообщества «Поиск детей - Башкортостан», школьник пропал еще 21 мая. Однако за помощью к волонтерам близкие ребенка обратились только через день.

Приметы: рост 150 сантиметров, волосы темные, глаза светлые.

Был одет: серая куртка, синяя шапка, черные брюки и черные туфли. С собой у школьника был черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находится ребенок, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU