Под Уфой ищут пропавшего 11-летнего школьника
Ребенок пропал еще 21 мая
Под Уфой идут поиски пропавшего школьника
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В селе Иглино волонтеры разыскивают пропавшего 11-летнего Радмира Салахутдинова.
По данным сообщества «Поиск детей - Башкортостан», школьник пропал еще 21 мая. Однако за помощью к волонтерам близкие ребенка обратились только через день.
Приметы: рост 150 сантиметров, волосы темные, глаза светлые.
Был одет: серая куртка, синяя шапка, черные брюки и черные туфли. С собой у школьника был черный рюкзак.
Если вы знаете, где может находится ребенок, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87.
ИСТОЧНИК KP.RU