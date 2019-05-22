В Башкирии прекратили поиски Данилы Неудачина

22 Май 22:14 2019-05-22T22:14:08+03:00

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшего еще 9 мая в Белорецке Данилы Неудачина.

Известно, что в праздничный день 18-летний парень вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к волонтерам. Те организовали поиски молодого человека.

Вечером в среду, 22 мая, появилась информация о том, что Данила наконец вышел на связь с родными. Позже это подтвердили волонтеры-поисковики. Где все это время пропадал парень – загадка. Известно лишь то, что он жив и здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU