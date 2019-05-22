2019-05-22T17:02:06+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшую Жанну Нгуен

15-летняя школьница пропала из дома еще 18 мая
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницуВ Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу Жанну Нгуен.

По информации волонтеров сообщества «Поиск пропавших детей Уфа», в последний раз пропавшую видели в Нефтекамске 18 мая. Обеспокоенные близкие школьницы решили обратиться за помощью в поисках к волонтерам.

Была одета: Синяя куртка, голубые джинсы. С собой у школьницы был рюкзак и паспорт.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 167 сантиметров, худощавое телосложение.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-987-607-55-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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