В Башкирии разыскивают пропавшую Жанну Нгуен
15-летняя школьница пропала из дома еще 18 мая
В Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу Жанну Нгуен.
По информации волонтеров сообщества «Поиск пропавших детей Уфа», в последний раз пропавшую видели в Нефтекамске 18 мая. Обеспокоенные близкие школьницы решили обратиться за помощью в поисках к волонтерам.
Была одета: Синяя куртка, голубые джинсы. С собой у школьницы был рюкзак и паспорт.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 167 сантиметров, худощавое телосложение.
Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-927-969-89-19 или 8-987-607-55-26.
ИСТОЧНИК KP.RU