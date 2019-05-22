В Уфе из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 11 человек
Одиннадцать человек эвакуировали сегодня, 22 марта, из дома №5/7 по улице Авроры. Двое из эвакуированных – дети. Людей вывели из-за пожара, который вспыхнул в трехкомнатной квартире на седьмом этаже: загорелось домашнее имущество.
На место ЧП явились три машины МЧС и 7 человек личного состава. В пресс-службе ведомства сообщили, что огонь охватил 8 квадратных метров квартиры. В 16:43 было объявлено, что пожар ликвидирован.
Известно, что в результате никто не пострадал и не погиб. Пожарные спасли из квартиры 8-го этажа мужчину. По словам соседей, у него были проблемы со слухом, поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось вскрыть дверь и вывести уфимца. Его состояние удовлетворительное.
Причины и обстоятельства случившегося станут известны позже.
В Уфе произошел пожар на улице Авроры.Анастасия КУЗНЕЦОВА
Пожар на улице Авроры в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU