Укушенный бешеным барсуком житель Уфы не может получить вакцину

22 Май 16:41 2019-05-22T16:41:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце апреля в одном из магазинов в Уфе произошел курьезный случай. В торговом зале на одного из работников напал дикий барсук. По всей видимости, мохнатый оказался болен бешенством.

Подвергшийся нападению зверя молодой человек по имени Денис обратился в поликлинику. Там ему сделали один укол от бешенства, но через пару дней сообщили, что вакцины больше нет. Как сообщает издание Ufatime.ru, молодому человеку подтвердили, что барсук был болен бешенством.

- Мне осталось два укола, следующий назначен на 24 мая, но меня заранее предупредили, что сыворотки по-прежнему нету, мол, ищите. Вроде бы, в пятой еще есть один укол, но конкретных договоренностей у меня с ними нет. Я переживаю, что даже если сделаю все эти уколы, то из-за такого безалаберного графика они не помогут, - рассказал Дениз изданию Ufatime.ru.

В минздраве Башкирии заявили, что острой нехватки вакцины от бешенства в республике нет.

- Вакцина в республике есть, ее, действительно, немного. Это связано с пробелами в производстве. Насколько я знаю, всего два производителя этой вакцины существует, один из которых временно приостановил ее выпуск. Тем не менее, минимальный запас вакцины есть, до конца мая будет закуплено 3,5 тысячи доз – это двухмесячная потребность для Башкирии, - заявила представитель министерства изданию Ufatime.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/710346" frameborder="0"></iframe> В Уфе в магазин пробрался бешеный барсук.

ИСТОЧНИК KP.RU