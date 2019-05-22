В Башкирии два дня невозможно будет купить алкоголь

22 Май 15:03 2019-05-22T15:03:11+03:00

В эти дни у школьников по всей республике пройдут выпускные

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В предстоящий четверг, 23 мая и субботу, 25 мая, в Башкирии будет полностью запрещена продажа алкоголя. Все дело в том, что в эти дни будут проходить выпускные балы у школьников. Соответствующий закон, ограничивающий продажу спиртного, был принят депутатами Курултая несколько лет назад.

Так, например, в дни проведения праздничных мероприятий – традиционного Бала выпускников и Последнего звонка во всех магазинах республики запретят продажу любого алкоголя. Сети алкомаркетов заранее предупреждают жителей Башкирии, что никаких послаблений в эти дни делать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU