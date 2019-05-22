Геннадий Онищенко рассказал о погибшей сотруднице Роспотребназора по Башкирии

22 Май 14:44 2019-05-22T14:44:45+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал смерть Ольги Сидорчевой, заместительницы начальника отдела Роспотребнадзора Башкирии. Она свела счеты с жизнью в ночь на 19 мая после разговора со своим начальством.

- Я знал эту женщину, она честный, ответственный профессионал. Думаю, сначала нужно было послать комиссию разобраться, - сказал Онищенко в свой колонке для Федерального агентства новостей.

Напомним, в ночь на 19 мая в Уфе свела счеты с жизнью 53-летняя Ольга Сидорчева, заместительница начальника отдела Роспотребнадзора. Накануне вечером у нее состоялся неприятный разговор с начальством из-за проверки кафе-маркета «Ферма» известного местного бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU