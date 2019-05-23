В Уфе бывший сотрудник МВД вместе с подельниками вымогал деньги

23 Май 07:23 2019-05-23T07:23:42+03:00

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В Уфе будут судить бывшего сотрудника отдела собственной безопасности МВД и его сообщника. Мужчины вымогали у девушки 100 тысяч рублей.

Все началось год назад, когда знакомый рассказал сотруднику правоохранительных органов о девушке, которая могла быть замешана в обороте наркотиков. У нее, предположительно, имелось 400-500 тысяч рублей, которыми решили завладеть мужчины. В качестве исполнителей полицейский привлек двоих уфимцев.

Они воспользовались украденным удостоверением стража порядка и проникли к девушке в дом. Заявив, что им известно о ее незаконных делах, злоумышленники потребовали 100 тысяч за молчание. Испугавшись, та отдала им 50 тысяч рублей, а вторую половину пообещала передать позже. Когда злоумышленники ушли, девушка обратилась в полицию. В итоге исполнителей задержали, а они вывели на след заказчиков: сотрудника МВД и его приятеля.

Первого заключили под стражу, свою вину он так и не признал. В региональном Следкоме сообщили, что дело в отношении стража порядка передано в суд.

Исполнителям же уже вынесли приговоры: 3,5 года колонии общего режима и 2 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU