В Башкирии из-за подгоревшего пирога семья с ребенком чуть не лишилась крова
Трагедии помог избежать пожарный извещатель
Фото: МЧС по Башкирии
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Сегодня, 22 мая, в полдень в одном из домов микрорайона Молодежный, что в Туймазах, сработал пожарный извещатель. Звук прибора услышали соседи и вызвали пожарных.
Из окна квартиры первого этажа уже валил дым, когда на место прибыл отряд огнеборцев. Оказалось, мать с полуторогодовалым малышом готовила обед на плите. Он-то и подгорел, а извещатель "почуял" дым.
В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, что жильцы квартиры не пострадали. Само помещение проветрили, а семью после осмотра отпустили домой.
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU