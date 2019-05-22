В Башкирии из-за подгоревшего пирога семья с ребенком чуть не лишилась крова

СЕГОДНЯ 18:46 2019-05-22T18:46:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 мая, в полдень в одном из домов микрорайона Молодежный, что в Туймазах, сработал пожарный извещатель. Звук прибора услышали соседи и вызвали пожарных.

Из окна квартиры первого этажа уже валил дым, когда на место прибыл отряд огнеборцев. Оказалось, мать с полуторогодовалым малышом готовила обед на плите. Он-то и подгорел, а извещатель "почуял" дым.

В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, что жильцы квартиры не пострадали. Само помещение проветрили, а семью после осмотра отпустили домой.

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU