В Башкирии из-за заморозков и ветра объявлено штормовое предупреждение
Урожаи снова под угрозой
Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки в Башкирии будет очень ветрено. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Вдобавок в горных районах республики ожидаются заморозки на почве до -2 градусов.
В региональном управлении МЧС рассказали, что с 8 вечера 22 мая до 8 вечера 23 мая погода будет облачной. Ночью и днем могут пройти небольшие дожди, кое-где – грозы. Ветер преимущественно юго-западный, усилится он днем.
- Температура воздуха ночью +2,+7°,в горных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2°, днем +16,+21°, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU