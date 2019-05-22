В Башкирии из-за заморозков и ветра объявлено штормовое предупреждение

22 Май 12:37 2019-05-22T12:37:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки в Башкирии будет очень ветрено. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Вдобавок в горных районах республики ожидаются заморозки на почве до -2 градусов.

В региональном управлении МЧС рассказали, что с 8 вечера 22 мая до 8 вечера 23 мая погода будет облачной. Ночью и днем могут пройти небольшие дожди, кое-где – грозы. Ветер преимущественно юго-западный, усилится он днем.

- Температура воздуха ночью +2,+7°,в горных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2°, днем +16,+21°, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU