На улучшение качества питьевой воды в Башкирии потратят более 4 миллиардов рублей

22 Май 14:00 2019-05-22T14:00:12+03:00

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В Башкирии разработали проект региональной программы повышения качества питьевого водоснабжения. В соответствии с ним к 2024 году 92,5 процентов населения республики должны быть обеспечены качественной питьевой водой, сейчас она доступна 86,6% людей.

Добиться повышения качества воды власти намерены за счет ремонта и строительства 29 объектов водоснабжения. На эти цели уйдет более 4 млрд рублей, большую часть из которых предоставляет федеральная казна и лишь 85 миллионов – бюджет республики.

Деньги пойдут на ремонт водопроводов в районах, где самая сложная ситуация с качественной водой. Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, это Альшеевский, Баймакский, Бирский, Благовещенский, Иглинский, Стерлитамакский, Уфимский и другие районы, а также Стерлитамак.

ИСТОЧНИК KP.RU