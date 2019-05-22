Стало известно, из-за кого в Уфе перекрыли центр города

22 Май 12:19 2019-05-22T12:29:32+03:00

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Сегодня, 22 мая, исторический центр Уфы бы едва ли не перекрыт для автомобильного движения. Многочисленные экипажи ДПС дежурят на всех главных улицах и перекрестках башкирской столицы.

Причиной ограничения автомобильного движения по центру Уфы стал приезд топ-менеджера российского оборонного холдинга Анатолия Сердюкова. В Башкирию председатель совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» прибыл в составе делегации Госкорпорации Ростех.

ИСТОЧНИК KP.RU