2019-05-22T13:44:14+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель, сломавший ребра в ДТП, три дня охранял на трассе свой грузовик

Работодатель не хотел признавать, что мужчина пострадал на рабочем месте
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фирму, в которой работал пострадавший, в итоге оштрафовалиФирму, в которой работал пострадавший, в итоге оштрафовалиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Башкирии попавший в ДТП, три дня охранял свой грузовик со сломанными ребрами.

Несчастный случай произошёл в ноябре с 58-летним водителем «Камаза». На трассе М-7 он попал в ДТП, отчего машина перевернулась на бок. Мужчина чудом уцелел, его вытащил из кабины другой водитель. Прибывшим медикам пострадавший объяснил, что не может оставить авто с грузом, поэтому в больницу не поедет. Следующие три дня он просидел, охраняя грузовик. Потом мужчина направился в Набережные Челны для оформления бумаг и лишь после на попутке доехал до родного Тольятти. Там-то в клинике и выяснилось, что все это время путешествовал он со сломанными ребрами. Врачи диагностировали закрытый перелом трех ребер и разрыв мышцы левого плеча.

Работодатель не стал расследовать этот инцидент и пострадавшему пришлось жаловаться в Гострудинспекцию. Там установили, что он действительно пострадал на рабочем месте, так что компании выписали штраф.

- Работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 136 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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