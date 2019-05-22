Стало известно, сколько зарабатывают ректоры в вузах Башкирии

22 Май 20:19 2019-05-22T20:19:02+03:00

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Обнародована среднемесячная зарплата ректоров, их замов и главных бухгалтеров российских вузов за 2018 год. Документ появился на прошлой неделе на сайте министерства науки и высшего образования России.

Самая большая среднемесячная зарплата оказалась у ректора БашГУ Николая Морозкина. Он получал свыше 455 тысяч рублей в месяц. При этом проректор БашГУ по научной и инновационной работе Вадим Захаров обогнал его почти на 200 тысяч, зарабатывая в среднем по 661 тысяче рублей. Никто из руководства вузов Башкирии, подведомственных минобрнауки, не заработал больше.

Вторым по зарплате оказался ректор УГАТУ Николай Криони. Он получал по 352 тысячи в месяц. Еще меньше заработал ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин – около 272 тысяч в месяц.

Самым низкооплачиваемым оказался ректор БГПУ им. Акмуллы. Раиль Асадуллин, возглавлявший вуз большую часть года, получал по 258 тысяч ежемесячно. Заменивший его Салават Сагитов в ноябре и декабре заработал в среднем по 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU