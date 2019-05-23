В Башкирии задержали пенсионера, незаконно хранившего три ружья и винтовку 19 века
Стражи порядка обнаружили в одном из домов села Узянбаш в Белорецком районе склад оружия, боеприпасов и пороха. Предполагаемого владельца всего этого незаконного добра – 68-летнего местного жителя – задержали.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в его доме изъяли три ружья, винтовку Мосина 1891 года выпуска, почти две сотни патронов разных калибров и банку с порохом. Оружие, как показала экспертиза, было вполне пригодно для стрельбы.
По факту незаконного хранения возбудили дело по статьям 222 и 222.1 УК РФ.
- Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы, - говорится в сообщении регионального управления МВД.
Подозреваемого на время следствия поместили под подписку о невыезде.
Фото: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU