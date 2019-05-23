2019-05-23T11:33:32+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали пенсионера, незаконно хранившего три ружья и винтовку 19 века

Мужчине грозит реальный срок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
Изменить размер текста:

Стражи порядка обнаружили в одном из домов села Узянбаш в Белорецком районе склад оружия, боеприпасов и пороха. Предполагаемого владельца всего этого незаконного добра – 68-летнего местного жителя – задержали.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в его доме изъяли три ружья, винтовку Мосина 1891 года выпуска, почти две сотни патронов разных калибров и банку с порохом. Оружие, как показала экспертиза, было вполне пригодно для стрельбы.

По факту незаконного хранения возбудили дело по статьям 222 и 222.1 УК РФ.

- Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы, - говорится в сообщении регионального управления МВД.

Подозреваемого на время следствия поместили под подписку о невыезде.

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии назначили первого замминистра культуры Башкирии
В Уфе оштрафовали кафе миллионера, после проверки которого погибла сотрудница Роспотребнадзора
Житель Башкирии убил приятеля из-за сигареты
Федеральные эксперты оценили соцсети Радия Хабирова
В Уфе 11-классница выпала из окна школы
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В МЧС Башкирии прокомментировали ситуацию с разборкой соседей
В московском аэропорту отменили рейс на Уфу
В Уфе спасатели вызволили 13-летнюю девочку из неприятной ситуации
«Был уставший, но не пострадал»: в Башкирии нашли пропавшего 11-летнего школьника
Власти Уфы утвердили список официальных пляжей
Портфель ипотеки ВТБ в Башкирии превысил 27 млрд рублей
Стали известны подробности исчезновения 15-летней школьницы из Башкирии