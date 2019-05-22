2019-05-22T09:55:19+03:00
Происшествия

Уфимских пассажиров аварийного рейса из Нового Уренгоя доставили запасным самолетом

Вахтовики из Башкирии уже прибыли в международный аэропорт Уфы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МЧС по ЯНАОФото: МЧС по ЯНАО
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В минувший вторник, 21 мая, в аэропорту Нового Уренгоя произошло ЧП: на самолете, выполнявшем рейс в Уфу не убрались шасси. Командиром воздушного судна ЯК-42, принадлежащего авиакомпании «КрасАвиа» было принято решение выработать топливо в воздухе.

Из-за нештатной ситуации самолет кружил в воздухе около двух часов. В этот момент на борту находились 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира, в том числе трое детей. Известно, что этим рейсом в Уфу летели жители Башкирии.

После выработки всего топлива ЯК-42 приземлился в аэропорту Нового Уренгоя. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сегодня, 22 мая, стало известно, что всех пассажиров злополучного рейса все же отправили в Уфу на запасном самолете авиакомпании.

Как сообщает ТАСС, резервное воздушное судно взлетело в 08:17 по московскому времени. На борту находились 91 из 104 пассажиров совершившего незапланированную посадку ЯК-42. Какое решение приняли еще семь пассажиров злополучного самолета, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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