В Башкирии «нелегалы» не смогут ездить по выделенной полосе

22 Май 11:00 2019-05-22T11:01:07+03:00

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Парламент Башкирии придумал новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками. Депутаты Курултая намерены внести в Госдуму законопроект, меняющий порядок выдачи маршрутных карт. Обязательным условием для их получения станут сведения о госномере автобуса, которому разрешено пользоваться картой.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев объяснил, что это позволит привлекать к ответственности недобросовестных перевозчиков, к примеру, за выезд на выделенную полосу.

Он также уточнил, что «нелегалы» в данном случае это те, у кого есть лицензия на перевозки, но нет разрешения от местных властей на их организацию.

- Предлагаемый нами законопроект нацелен не на карательные меры, а на то, чтобы «нелегалы» вышли из тени и работали по установленным правилам, - заявил Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU