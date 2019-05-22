В Башкирии «нелегалы» не смогут ездить по выделенной полосе
Парламент Башкирии придумал новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками. Депутаты Курултая намерены внести в Госдуму законопроект, меняющий порядок выдачи маршрутных карт. Обязательным условием для их получения станут сведения о госномере автобуса, которому разрешено пользоваться картой.
Спикер Госсобрания Константин Толкачев объяснил, что это позволит привлекать к ответственности недобросовестных перевозчиков, к примеру, за выезд на выделенную полосу.
Он также уточнил, что «нелегалы» в данном случае это те, у кого есть лицензия на перевозки, но нет разрешения от местных властей на их организацию.
- Предлагаемый нами законопроект нацелен не на карательные меры, а на то, чтобы «нелегалы» вышли из тени и работали по установленным правилам, - заявил Толкачев.
ИСТОЧНИК KP.RU