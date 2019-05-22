Уфимцы пожаловались на нашествие слизней
Жителям Демы не дают покоя слизняки, расплодившиеся в подвалах некоторых домов. Нашествие неприятных существ горожане обсуждают в социальных сетях.
По словам очевидцев, слизняки в последнее время начали выползать из подвалов на поверхность. Ничего не мешает им вскоре податься в квартиры уфимцев. Несколько скользких тварей один из местных жителей поймал и сфотографировал.
- Ни у кого не убегали? Правды, 25, видимо, лезут на улицу из подвала, - подписал фото молодой человек.
Другая местная жительница засняла их на видео, адрес все тот же – Правды, 25. По ее словам, слизней под окнами огромное количество, счет идет на десятки. Откуда они взялись, остается загадкой.
Видео: соцсети
Слизни в уфимской Деме.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU