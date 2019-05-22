Уфимцы пожаловались на нашествие слизней

22 Май 09:20 2019-05-22T09:20:54+03:00

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Жителям Демы не дают покоя слизняки, расплодившиеся в подвалах некоторых домов. Нашествие неприятных существ горожане обсуждают в социальных сетях.

По словам очевидцев, слизняки в последнее время начали выползать из подвалов на поверхность. Ничего не мешает им вскоре податься в квартиры уфимцев. Несколько скользких тварей один из местных жителей поймал и сфотографировал.

- Ни у кого не убегали? Правды, 25, видимо, лезут на улицу из подвала, - подписал фото молодой человек.

Другая местная жительница засняла их на видео, адрес все тот же – Правды, 25. По ее словам, слизней под окнами огромное количество, счет идет на десятки. Откуда они взялись, остается загадкой.

Видео: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/710266" frameborder="0"></iframe> Слизни в уфимской Деме.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU