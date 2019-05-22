22 Май 09:01 2019-05-22T09:01:55+03:00

Об этом сказал гендиректор команды Шамиль Газизов

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Вход на домашний матч «Уфы» в стыках будет свободным. Об этом в беседе с корреспондентом «Чемпионата» сообщил Шамиль Газизов, генеральный директор клуба. Это сделано для того, чтобы болельщики смогли максимально поддержать свою команду в переходном турнире.

Кто станет соперником «горожан», выяснится после завершения последних туров РФПЛ и ФНЛ.

Пока же «Уфе» предстоит непростой матч против московского «Локомотива». Команды встретятся в столице России 26 мая.

- Сказать, что всё хорошо, нельзя. Но надо пройти этот путь, сыграть достойно с «Локомотивом». Потом переходный турнир, надо доказывать свою состоятельность на уровне РПЛ, - объяснил Газизов в беседе с корреспондентом портала.

ИСТОЧНИК KP.RU