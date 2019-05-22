В Башкирии заблокировали сайты, где пропагандировалась культура «АУЕ»
В Башкирии борются с АУЕ. Белебеевская межрайонная прокуратура выявила шесть сайтов, пропагандирующих криминальные традиции. На ресурсах можно было узнать, к примеру, какие есть способы хищения чужого имущества.
- Наличие свободного доступа к информации, распространяющей идеологию неформального молодежного криминализированного движения «АУЕ», подрывает основы конституционного строя, его безопасность и нравственные принципы, способствует разжиганию ненависти по социальному признаку, оправдывает антиобщественное противоправное поведение, демонстрирует пренебрежение и воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Прокуратура потребовала ограничить доступ к этим ресурсам. Суд признал такое требование законным и страницы заблокировали.
Напомним, что АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это - название и девиз, предположительно, существующего российского неформального объединения банд несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU