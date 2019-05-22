В Башкирии заблокировали сайты, где пропагандировалась культура «АУЕ»

22 Май 07:58 2019-05-22T07:58:50+03:00

Смысл АУЕ: школьники собираются в банды, раздают друг другу тюремные клички и живут по воровским понятиям

Всего под блокировку угодили 6 ресурсов

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В Башкирии борются с АУЕ. Белебеевская межрайонная прокуратура выявила шесть сайтов, пропагандирующих криминальные традиции. На ресурсах можно было узнать, к примеру, какие есть способы хищения чужого имущества.

- Наличие свободного доступа к информации, распространяющей идеологию неформального молодежного криминализированного движения «АУЕ», подрывает основы конституционного строя, его безопасность и нравственные принципы, способствует разжиганию ненависти по социальному признаку, оправдывает антиобщественное противоправное поведение, демонстрирует пренебрежение и воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала ограничить доступ к этим ресурсам. Суд признал такое требование законным и страницы заблокировали.

Напомним, что АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это - название и девиз, предположительно, существующего российского неформального объединения банд несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU