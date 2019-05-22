В Уфе пьяному мужчине, «заминировавшему» три здания, грозит срок

22 Май 11:44 2019-05-22T11:44:18+03:00

Он не оплатил штраф за свои «шутки»

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Житель Уфы рискует получить реальный срок за телефонный терроризм. Будучи пьяным, он трижды сообщал о бомбах, заложенных возле городских зданий. Сначала взрывчатка якобы находилась возле Управления МВД по Уфе, во второй раз пакет с бомбой размещался близ ТРК «Семья», а в третий раз «заминированным» оказался «Иремель».

Проверки всех трех объектов показали, что сообщения были ложными. За хулиганство парня осудили по статье 207 УК РФ. Ему выписали штраф 50 тысяч рублей. Платить его мужчина не спешил и к делу пришлось подключиться приставам.

Как рассказали в УФССП по Башкирии, сейчас в суд переданы документы для замены наказания на реальный срок лишения свободы. Ему грозит до трех лет ограничения свободы или принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU