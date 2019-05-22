В Уфе водитель микроавтобуса сбил девятилетнего ребенка
Мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин
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20 мая около восьми часов вечера в Черниковке на улице Кольцевой произошла авария с участием пешехода. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 52-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» наехал 9-летнего мальчика, который внезапно вышел на проезжую часть из-за припаркованных автомашин.
Ребенок получил легкие травмы, и, к счастью, после осмотра медицинскими работниками он был отпущен домой.
Всего за 20 мая в столице Башкирии произошло 70 автоаварий, в которых четверо пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU