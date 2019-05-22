Самолет Новый Уренгой-Уфа два часа кружил над городом из-за неисправного шасси

22 Май 06:32 2019-05-22T06:32:19+03:00

На борту находилось 104 пассажира, трое из них дети

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Вчера вечером, 21 мая, из Нового Уренгоя в Уфу вылетел самолет ЯК-42. Полет едва не завершился трагедией – из-за неисправного шасси воздушное судно два часа кружило над городом. На борту находилось 104 человека, трое из них дети, семь – члены экипажа.

Как сообщают «РИА-Новости», при взлете самолет не смог убрать шасси, тогда командир решил выработать топливо в воздухе и совершить посадку. Об этом были в курсе спасатели, и в аэропорт выехал 31 сотрудник.

К счастью, все завершилось благополучно, и в 20 часов воздушное судно совершило посадку в аэропорту Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU