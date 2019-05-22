Состав «Салавата Юлаева» пополнил защитник Евгений Лисовец
Ранее хоккеист выступал за минское «Динамо»
Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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В стан «юлаевцев» перешел защитник сборной Белоруссии и экс-игрок минского «Динамо» Евгений лисовец. Как сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев», соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.
24-летний защитник начал игровую карьеру в КХЛ в минском «Динамо» в 2012 году. Ранее он выступал в чемпионате Белоруссии и дважды выигрывал золотые медали – в 2013 и 2014 годах.
В прошедшем регулярном чемпионате в составе «зубров» он провел 59 матчей, в которых набрал 24 (7+17) по системе гол+пас при показателе полезности «-7».
ИСТОЧНИК KP.RU