22 Май 14:43 2019-05-22T14:43:37+03:00

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В понедельник, 20 мая, в Уфе водитель «Шкоды Октавии» сбил семилетнего мальчика. Ребенок играл во дворе дома №57/2 по улице Гагарина и попал под колеса иномарки, выезжавшей из двора. Малыш получил ушибы и ссадины, ему потребовалась помощь медиков. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

Напомним это не единственный случай наезда на ребенка за вчерашний день. Рано утром в уфимской Черниковке 52-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» совершил наезд на девятилетнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть, чтобы обойти припаркованные автомобили.

- В результате происшествия ребенок получил легкие травмы, после осмотра медицинскими работниками он был отпущен домой, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU