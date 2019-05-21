«Роснефть» запустила проект «Цифровое месторождение» в Башкирии
Во вторник, 21 мая, в уфимском ВДНХ открылась 27-я выставка «Нефть. Газ. Технологии». Пожалуй, главным ее событием стал запуск в опытно-промышленную эксплуатацию уникального проекта «Цифровое месторождение» на базе Илишевского месторождения в Башкирии, разрабатываемое дочерним обществом «Роснефти» – компанией «Башнефть».
ЧТО ТАКОЕ «ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»?
Наш век уже давно называют веком цифровых технологий. Большую часть работы крупные компании переводят на автоматизированный режим. Это обеспечивает большую безопасность и увеличивает производительность.
Теперь Илишевским месторождением можно управлять удаленно, из Центра интегрированных операций, что в городе Дюртюли. Технология 3D-визуализации создает эффект присутствия, а также позволяет учитывать специфику производства и ландшафт местности. Цифровые двойники производственных объектов моделируют внутренние процессы, технические характеристики и объекты месторождения.
ИСТОЧНИК KP.RU