В Башкирии поймали браконьера, промышлявшего ловлей рыбы сетями

22 Май 15:26 2019-05-22T15:26:22+03:00

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В Илишевском районе Башкирии полицейские задержали 42-летнего браконьера, промышлявшего ловлей рыбы сетями. Житель деревни Ибрагим повадился ставить сети на местном пруду, хотя такая рыбалка во время нереста строго запрещена законом. У рыбака изъяли резиновую лодку, сети и около 50 рыбин разных пород. Общий уже ущерб природе от действий браконьера составил более 55 тысяч рублей.

- По факту нарушения правил вылова водных биологических ресурсов в местах нереста возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Период с 13 мая по 5 июня объявлен периодом нереста. До его окончания стражи порядка будут регулярно проводить рейды на территории республики.

ИСТОЧНИК KP.RU