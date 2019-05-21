Состав «Салавата Юлаева» пополнил нападающий Владислав Картаев

21 Май 16:04 2019-05-21T16:04:16+03:00

Хоккеист вернулся в команду, где начинал свой путь в профессиональном хоккее

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Сегодня, 21 мая, стало известно, что воспитанник «Салавата Юлаева» после без малого восьми сезонов в «Локомотиве» возвращается в родную команду. Владислав Картаев перешел в стан «железнодорожников» в сентябре 2011. На тот момент он уже успел поиграть в КХЛ за «юлаевцев».

В составе ярославской команды он дважды становился бронзовым призером чемпионатов России и КХЛ. Лишь один сезон 2013/2014 он выступал в новокузнецком «Металлурге». Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2019/2020.

27-летний нападающий Владислав Картаев провел в КХЛ 353 матча, в которых набрал 85 (32+53) очка по системе гол+пас и заработал показатель полезности «+7» при 149 штрафных минутах.

ИСТОЧНИК KP.RU