«Наши люди – самые жирные и обвислые»: уфимский фитнес-тренер жестко раскритиковал своих соотечественников

22 Май 06:47 2019-05-22T06:47:19+03:00

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Знаменитый уфимский фитнес-тренер Василий Дубинин обрушился с жесткой критикой на своих соотечественников. По словам тренера, ни в одной стране мира не встретишь таких «жирных, бесформенных и обвислых» людей, как в России.

- Не дай бог у нас прийти в баню общественную - так словно на свиноферму попал. Женщины. Просто смотришь на улице летом - чуть взрослеет, тело жиром наполняется, руки, как мешки, ноги – окорока… Даже если не жирная - вся рыхлая, - возмущается Василий Дубинин.

Мужчина жалуется, что невозможно ходить по улицам и ездить в общественном транспорте, ведь повсюду его окружают некрасивые люди, не следящие за своей фигурой и не заботящиеся о культуре питания.

- Я не вижу большого ума в том, чтобы есть что попало и сколько попало. Не вижу большого ума в том, что человек гробит свое тело, которое изначально при рождении и взрослении было без изъянов, - признается тренер. – У меня был рахит и дистрофия, я был самый маленький и однажды чуть не умер. Может, поэтому я понял все это?

Удивительно, но большинство подписчиков согласились с тренером, подметив, что ожирение – это следствие не только человеческой лени, но и бедности. Ведь именно те, у кого проблемы с финансами, налегают на дешевые и калорийные продукты, ведь качественные мясо и овощи им попросту не по карману.

А вот обычные уфимцы возмутились жесткими и провокационными высказываниями фитнес-тренера, подметив, что им тоже неприятно наблюдать «перекачанного мужлана с руками-базуками».

ИСТОЧНИК KP.RU