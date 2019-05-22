Стало известно, когда в Уфе перестанут отключать горячую воду

22 Май 06:23 2019-05-22T07:49:17+03:00

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В башкирской столице начались плановые отключения горячей воды. Сегодня, 21 мая, во многих многоэтажках в нескольких районах Уфы уже отключили горячее водоснабжение. Городские власти напоминают, что срок отключения этой услуги не может превышать 14 дней. Если коммунальщики вдруг не справляются с работой вовремя, они обязаны уведомить жильцов заранее, что сроки отодвигаются.

Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды – Уфа» состоялся круглый стол по долгам ЖКХ. В обсуждения повестки мы спросили у представителей ресурсоснабжающих организаций и экспертов: настанет ли такое время, когда в городе перестанут отключать горячую воду?

- Можно конечно сейчас с горячей водой оставить город, но отключать зимой. – подчеркнул гендиректор МУП «УИС» Максим Петров. – А вообще, технически – вопрос реализуем. Тогда нужно будет сделать с теплосетями ровно то, что сделали с водосетями. У них сделана закольцовка. Чтобы вы понимали: сейчас в квартал заходят всего две трубы, а будут четыре.

Логично предположить, что из-за существенных затрат, этот проект никогда не будет реализован. Ведь каждый раз, чтобы проложить или заменить трубы, приходится полностью снимать дорожное полотно.

ИСТОЧНИК KP.RU