2019-05-21T14:22:57+03:00
Происшествия

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о погибшем после проверки кафе инспекторе

Коллеги отзываются о погибшей только добрыми словами
Яна БАЗЕКИНА
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Коллеги отзываются о погибшей только с положительной стороныКоллеги отзываются о погибшей только с положительной стороны
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Республиканский Роспотребнадзор выразил свои соболезнования по поводу гибели 54-летней заместителя начальника ведомства Ольги Сидорчевой. В памятной речи коллеги отзываются о погибшей как о «замечательном человеке, беззаветно преданном делу государственной санитарно-эпидемиологической службы, специалисте высокого профессионального уровня».

- Она обладала способностью успешно выполнять самые сложные задания, справляться с работой любой сложности. Уделяла значительное количество времени обучению и передачи опыта молодым специалистам, - говорится в сообщении, появившемся на сайте ведомства.

Напомним, что тело заместителя начальника регионального Роспотребнадзора нашли в лесу в Уфимском районе 19 мая. По предварительной версии следствия, женщина покончила с собой. Незадолго до трагических событий женщина проводила проверку в кафе-магазине «Ферма», принадлежащему предпринимателю и медиамагнату Альберту Мухамедьярову и вынесла постановление о его закрытии и выписала крупный штраф за несоблюдение условий приготовления пищи из сырого мяса. Коммерсант пожаловался врио главы Башкирии Радию Хабирову, и тот возмутился действиями Роспотребнадзора, поручив прокуратуре тщательно проверить действия сотрудников ведомства. По некоторым данным, между Ольгой Сидорчевой и ее начальником Евгением Степановым произошел непростой разговор, и женщине предложили написать увольнительную по собственному желанию.

Родные погибшей не верят, что Ольга Сидорчева могла свести счеты с жизнью, и подозревают, что к ее смерти причастны третьи лица. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Радий Хабиров также призвал силовиков разобраться в этой «темной истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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